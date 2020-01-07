В Житомире на Рождество провели театрализованное шествие (фоторепортаж)

Участники праздничного шествия шли по городу и пели рождественские колядки.

В Житомире более тысячи человек участвовали в рождественском шествии.

Как передает корреспондент УНИАН, театрализованное действо началось в 14.00 на Замковой Горе.

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Около тысячи участников шествия сформировали колонну и прошли с Вифлеемской звездой по главным улицам города, поздравляя прохожих с рождением Христа и распевая рождественские колядки. В шествии также приняли участие священники разных конфессий.

Горожане прошли от Замковой Горы по улицам Киевской и Михайловской и завершили шествие на площади Королева, где состоялись совместная молитва, колядование и рождественский концерт с участием фольклорных групп "Родослав" и "Звидзари".

Как сообщалось, 7 января православные христиане празднуют Рождество Христово - один из самых торжественных и радостных церковных праздников.