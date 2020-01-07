Православные христиане сегодня отмечают Рождество Христово

Празднуют Рождество Христово 12 дней - до Крещения, 19 января.

Сегодня, 7 января, православные христиане празднуют Рождество Христово - один из самых торжественных и радостных церковных праздников.

Согласно Писанию, Иисус Христос родился в Вифлееме во время правления императора Августа.

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У иудеев был обычай, по которому все семьи имели свои определенные города и праотцовские места, поэтому Дева Мария со своим обрученным мужем - праведным Иосифом, как потомки царя Давида, отправились в Вифлеем. Придя в город, они не нашли свободных мест в гостиницах и поселились в пещере, среди сена и соломы, предназначенных для кормления животных.

Там и родился Спаситель. Весть о Рождестве Мессии услышали пастухи. Им явился Ангел и сказал: «Не бойтесь. Я пришел сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу; ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2, 10-11). Пастухи со смирением поклонились Младенцу Христу.

Также о Рождестве Христовом чудесным образом известили волхов - мудрецов, которые увидели звезду и, последовав за ней, пришли к заветной пещере, где они, «пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф. 2, 11).

7 января заканчивается Рождественский пост. После Божественной литургии православные садятся за праздничный стол и разговляются.

Празднуют Рождество Христово 12 дней - до Крещения, 19 января. Этот период называется Святки. Приветствовать друг друга в эти дни принято словами: «Христос родился!» - «Славим Его!».

Праздник Рождества вобрал в себя много обрядов и обычаев. К ним, прежде всего, относятся колядование и щедрование - костюмированные действа со звездой и песнопениями. Коляда - это гимн Христу, воспевание его рождения. В щедривках славят природу, призывают весну.