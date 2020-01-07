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В аннексированном Севастополе во время рождественской службы исполнили песни и колядки на украинском языке (фото)

10:10, 07 января 2020
Общество
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Празднование Рождества в Севастополе / Крым.Реалии

В аннексированном Севастополе 6 января на церковных праздничных службах по случаю Рождества Христова исполняли колядки и песни на украинском языке, в частности, "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича.

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В центре города в Покровском соборе устроили рождественский концерт двух церковных хоров, передает "Крым.Реалии".

После службы певчие собрались у вертепа с фигурками библейских персонажей и начали петь рождественские песни на украинском языке: «Нова радість стала», «На небі зірка», «Тиха ніч, свята ніч», «Щедрик». По наблюдению журналиста, некоторые верующие подпевали хору.

В 2018 году в Севастополе на рождественских концертах также выполняли «Щедрик» украинского композитора Леонтовича.

На материковой части Украины Рождество Христово празднуется по Юлианскому и Григорианскому календарю. Оба праздника являются государственными.

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Теги: #новости Украины#Крым#Рождество#колядки