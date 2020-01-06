В 2020 году украинцев ждет более 100 выходных и праздничных дней (видео)
В течение 2020-го у украинцев будет аж 115 выходных и праздничных дней - это почти треть всего года.
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Традиционно все официальные выходные приходятся на субботу-воскресенье, их будут переносить на понедельники, говорится в сюжете ТСН.
Так будет с 8 Марта, Пасхой, Троицей и Днем Конституции. Еще остаются майские гуляния. Кроме 11-го января, отработок по субботам больше не предвидится.
И это только рекомендации правительства. Окончательный график для своих работников будут утверждать работодатели.
Рождественские выходные в Украине продолжатся вплоть до вторника, 7-го января, включительно. За Сочельник - 6 января – придется отработать в следующую субботу.
Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь 2020 год. По их прогнозам, украинцев ждет теплая зима, жаркое лето, осадки ниже нормы и резкая смена температур.