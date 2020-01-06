Синоптики дали прогноз погоды на весь 2020 год
2020 год будет во многом похож на предыдущий, заявляют синоптики.
Украинцев ждет теплая зима, жаркое лето, осадки ниже нормы и резкая смена температур.
Об этом заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух, передает "Сегодня".
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Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.
"В течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры – от холода к теплу. Каждые 5-6 дней вероятны резкие перепады температуры воздуха, самые сложные регионы – это Карпаты и Западная Украина, но могут быть наводнения и в юго-восточных областях", – анализирует начальник отдела климатических исследований и долгосрочного планирования прогноза погоды УкрНИИ гидрометеорологии Вазира Мартазинова.
В свою очередь, народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.
Как сообщалось, красивого и снежного Рождества в Украине в 2020 году не предвидится. По прогнозам синоптиков, 7 января будет преобладать сухая и не слишком морозная погода.
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