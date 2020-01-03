Блогер из Крыма рассказал, как россияне угрожали "подвалами" на Донбассе

Журналист отметил, что в России боевики "ЛНР" угрожали его убить "голыми руками" по пути из РФ на Донбасс.

Депортированный из оккупированного Крыма ялтинский блогер и журналист Евгений Гайворонский заявил, что российские силовики угрожали "кинуть его в подвалы "ДНР".

Об этом блогер рассказал в эфире Радио Крым.Реалии.

"Я попал в список на выдворение в Украину, подконтрольную Киеву. При чем так получилось, что люди, которые этот список составляли, они особо не знали, кто я и не знали планов крымских милиционеров. Крымские милиционеры говорили мне, что будешь там гнить полгода, доведем тебя до нечеловеческого состояния. Потом мы тебя отправим на Донбасс, в подвалы, потому что приходится выпускать Асеева (освобожденный в рамках обмена 29 декабря журналист Станислав Асеев - УНИАН) и нам нужны еще журналисты в обменный фонд", - рассказал блогер.

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Кроме того, Гайворонский отметил, что в России, куда его вывезли из Крыма ожидать депортации, боевики "ЛНР" угрожали его убить "голыми руками" по пути из РФ на Донбасс.

Как сообщал УНИАН, 22 октября российские силовики задержали ялтинского блогера, журналиста Гайворонского, в тот же день он был арестован на 15 суток по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости. Ранее Гайворонского уже задерживали. В частности, по подозрению в употреблении наркотиков.

20 декабря так называемый "Ялтинский городской суд" постановил принудительно депортировать Гайворонского из оккупированного Крыма. "Суд" также постановил оштрафовать Гайворонского на 2 тысячи рублей.

На блогера был составлен админпротокол по статье 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию или режима пребывания в Российской Федерации".

Гайворонский свою вину не признал и сослался на нормы международного права, согласно которым Крым считается оккупированной территорией Украины.

20 декабря подконтрольный Кремлю "Ялтинский городской суд" постановил принудительно депортировать Гайворонского из оккупированного Крыма.

31 декабря он был депортирован.