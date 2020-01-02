Дело "экс-беркутовцев": представители потерпевших обратились в Генпрокуратуру

Адвокаты просят комиссию по подбору руководящего состава органов прокуратуры утвердить на административных должностях Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова.

Представители семей героев Небесной сотни требуют от Генпрокуратуры заменить состав прокуроров в деле бывших «беркутовцев», которых обвиняют в расстреле активистов Майдана в 2014 году.

Об этом в Facebook сообщила адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская.

Читайте такжеДела Майдана будут доведены до конца - Зеленский

По ее словам, соответствующее обращение к Генеральной прокуратуре Украины направили представители семей пострадавших.

"Вчера под елку Общественная организация "Семья Героев Небесной Сотни" обратилась к ГПУ и комиссии по утверждении на админдолжности - потому что в придачу к освобождению обвиняемых, мы при рассмотрении ходатайства в апелляционном суде еще и потеряли в полном составе обвинение", - написала Закревская.

Она отметила, что прокуроров, которые должным образом представляли обвинение в деле, и остальную часть группы, которая осуществляла важную работу по подготовке к судебным заседаниям, сбору доказательств, "выбросили из дела и заменили на марионеточных прокуроров".

В связи с этим представители семей героев Небесной сотни обращаются к комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры с просьбами утвердить на административных должностях Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова. В то же время просят не утверждать Сергея Куцого на должность начальника второго отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

От генпрокурора Руслана Рябошапки и его заместителя Виктора Трепака в то же время требуют:

"Отстранить от участия в уголовных процессах по делам Майдана и перевести из Департамента процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Александра Шевеленко, Сергея Куцего и Дениса Субботина. Уволить с должности руководителя департамента процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Виктора Мысяка, объявить открытый конкурс на эту должность".

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

В рамках обмена Украина, среди прочих, передала в ОРДЛО обвиняемых в массовых убийствах на Майдане в 2014 году бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко. Суд выпустил их из-под стражи под личное обязательство.