В Ливии похитили двух граждан Украины

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

По данным Посольства Украины в Государстве Ливия, инцидент произошел 18 сентября 2014 года, когда группа украинских медиков на двух автомобилях ехали из Бенгази в пригород.

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По состоянию на сегодняшний день связь с супругами установить не удается, их местонахождение неизвестно, проинформировали в МИД.

Посольство Украины в Государстве Ливия безотлагательно сообщило об исчезновении граждан Украины в местные МИД, Минздрав, полицию и администрацию больницы.

В адрес Посольства Ливии в Украине направлена нота с выражением глубокой обеспокоенности украинской стороны по поводу сложившейся ситуации и требованием принять исчерпывающие меры для выяснения места нахождения граждан Украины и их освобождения.

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На данное время ливийской стороной осуществляются соответствующие оперативно-розыскные мероприятия, говорится в сообщении.

Дело находится на особом контроле МИД и Посольства Украины в Ливии.