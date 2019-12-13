Убийство Шеремета: суд назначил круглосуточный домашний арест для фигурантки дела Дугарь

Домашний арест Дугарь будет отбывать по месту прописки в г. Новомосковск Днепропетровской области до 8 февраля 2020 года.

Печерский районный суд Киева избрал подозреваемой в причастности к убийству летом 2016 года журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как передает корреспондент УНИАН, о желании взять Дугарь на поруки заявили народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич, Николай Величкович, Михаил Бондарь и народный депутат Верховной Рады VIII созыва Оксана Корчинская.

Однако судья Сергей Вовк принял решение удовлетворить ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с отбыванием по месту прописки в г. Новомосковск Днепропетровской области до 8 февраля 2020 года.

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Дугарь также обязали сдать на хранение все паспорта.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шереметаподозревают пятерых человек: музыканта Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугарь и супругов Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.