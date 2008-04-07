Земля в пригороде Киева дорожает

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство c 31 марта по 6 апреля выросла на 0,45% (на 28 долл.) - до 6 тыс. 183 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, рост стоимости земельных участков наблюдается в Киево-Святошинском районе - на 36 долл., до 9 831 долл.; Обуховском - на 27 долл., до 7 713 долл./сотка; Бориспольском - на 23 долл., до 6 230 долл./сотка, Вышгородском - на 12 долл., до 5 447 долл./сотка; Броварском - на 32 долл., до 5 123 долл./сотка; Васильковском - на 22 долл., до 4 582 долл./сотка; Бородянском - на 17 долл., до 2 561 долл./сотка; Макаровском - на 13 долл., до 2 395 долл./сотка; Барышевском - на 16 долл., до 1 138 долл./сотка; Фастовском - на 7 долл., до 1 172 долл./сотка и Кагарлыкском районе – на 9 долл., до 1 591 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе - 38%, Бориспольском - 11%, Васильковском - 12%, Киево-Святошинском - 13%, Броварском - 6%, Обуховском - 4%, Бородянском - 6%, Вышгородском - 8%, Кагарлыкском - 0,9%, Барышевском - 0,8%, Фастовском районе - 0,3%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство c 24 по 30 марта выросла на 0,69% (на 42 долл.) - до 6 тыс. 155 долл. за сотку.

В 2007 году стоимость земельных участков в пригороде Киева под коттеджное строительство выросла на 67% (на 2 364 долл.) - до 5 864 долл. за сотку.