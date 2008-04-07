Сегодня православные празднуют Благовещение

Православная церковь сегодня празднует одно из знаменательных событий христианского календаря – Благовещение Пресвятой Богородицы.

Благовещение – одно из 12 основных церковных праздников, которое установлено в память о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о рождении Иисуса Христа – Сына Божьего и Спасителя мира.

Свято Благовещение открывает последовательный ряд описанных в Новом Завете событий – воплощение земной жизни, Крестной смерти и Светлого Воскресения Христова.

Издревле существует обычай в день Благовещения отпускать на волю птиц из клеток. Этот простой земной символ означает известие свободы всему миру, а также небеса, которые открываются для человеческой души.

Сегодня также нельзя работать и следует выбросить все старые вещи. Пост на Благовещение церковь ослабляет.