Украина сбрасывает зерно в Черное море?

Украинские производители зерна вынуждены сбрасывать зерно в Черное море. По крайней мере, это утверждает британский еженедельник "Экономист".

Из-за внедренных квот на экспорт, украинские производители зерна были вынуждены сбросить в Черное море истлевшее зерно стоимостью 100 млн. долларов, утверждает британский журнал "Экономист" в статье, посвященной гиблому влиянию экспортных ограничений на торговлю сельскохозяйственной продукцией. Украинцы были вынуждены это сделать именно в то время, когда мировые рынки задыхались от недостатка предложения, в то время как украинский урожай превысил внутреннюю потребность в зерне.

На протяжении последних двух недель, отмечает "Экономист", в своем стремлении удержать рост цен на продукты питания, к экспортным ограничениям прибегли правительства Камбоджи, Индонезии, Казахстана, России, Аргентины, Таиланда и Украины.

Справка УНИАН: "Экономист" пишет именно о "производителях зерна", не вспоминая при этом трейдеров.

Игорь Шпак для УНИАН