Ющенко советуют доверить бизнес-структурам агиткампанию по НАТО

Двух лет достаточно, чтобы убедить украинцев о преимуществах вступления страны в НАТО и на референдуме получить поддержку населения по этому вопросу, считает эксперт Украинского независимого центра политических исследований Максим Лациба. На выходных президент Ющенко высказался за проведение референдума относительно НАТО через два года.

В Украине нет реальной политической силы или политиков, которые в настоящее время могут взять на себя ответственность за проведение просветительской кампании относительно НАТО. Максим Лациба уверен, что общество готово воспринимать информацию о Северно-атлантическом альянсе, однако сомневается, воспользуется ли этим власть. «Есть хорошие и сильные аргументы, зачем это нужно украинцам, но здесь проблема не в людях, а в политических элитах: смогут ли они принять это решение и профессионально провести эту кампанию. Потому что ничего же не делается – деньги выделяются и разворовываются», - констатирует эксперт. По его словам, поручить информировать украинцев о преимуществах НАТО следует бизнес-структурам и профессиональным пиар-агентствам, а не государственным структурам, как сейчас. «Чиновники всегда были плохими агитаторами. А бизнес сможет достичь результата даже быстрее, чем за два года. Нужна четкая цель, финансирование и государственная поддержка», - убежден Лациба.

Немецкая волна