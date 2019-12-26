Российского криминального авторитета "Батыра Бухарского" выдали Испании

В 1998 году «Батыр Бухарский» был коронован в Москве вором в законе «Дедом Хасаном» и был доверенным лицом «Япончика».

Правоохранители выдворили за пределы страны российского «вора в законе» по прозвищу «Батыр Бухарский», который с 2017 года находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании.

Читайте такжеНа Киевщине задержали разыскиваемого Интерполом российского "вора в законе" (фото, видео)

Как сообщается на сайте Нацполиции, в апреле 2019 года «вор в законе» незаконно попал на территорию Украины. Правоохранители задержали его и сразу сообщили об этом европейским коллегам.

С целью дальнейшей экстрадиции в Испании 48-летний гражданин РФ и уроженец Узбекистана был помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Отмечается, что в 1998 году «Батыр Бухарский» был коронован в Москве вором в законе «Дедом Хасаном» и был доверенным лицом еще одного «вора в законе» по кличке «Япончик».