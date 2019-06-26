Апелляционный суд выпустил из-под стражи российского "вора в законе", которого ищет Интерпол

Батыру изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Киевский апелляционный суд во вторник, 25 июня, изменил меру пресечения российскому вору в законе" Батыру Бухарскому", которого разыскивала полиция Испании.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети первый заместитель председателя НПУ Вячеслав Аброськин.

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Батыру изменили меру с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест - российскому "вору в законе" Батыру Бухарскому.

"Батыр - "крестный" воров в законе "Деда Хасана" и "Япончика". Он так "полюбил" нашу страну, что вообще не имеет желания ехать в Испанию, а про Россию и вспоминать не хочет", - написал Аброськин и назвал украинское законодательство слабым, а решение судей – гуманным.

По словам Аброськина, Украина для "воров в законе" может превратиться в страну, которая принимает преступников с распростертыми объятиями.

Как сообщал УНИАН, в апреле полицейские на Киевщине задержали российского "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский", который, согласно данным Интерпола, разыскивается правоохранительными органами Испании за совершение преступлений в составе преступной организации.