Зверобой пришла на допрос в ГБР в футболке в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета (фото, видео)

Она заявила, что сейчас ее вызвали в качестве свидетеля, однако волонтер опасается, что ее статус могут переквалифицировать в подозреваемую и взять ее под арест.

Волонтер Маруся Зверобой (Елена Биленькая) пришла на допрос в Государственное бюро расследований.

Как передает корреспондент УНИАН, журналистам она заявила, что сейчас ее вызвали в качестве свидетеля, однако волонтер опасается, что ее статус могут переквалифицировать и взять ее под арест.

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«Сегодня у меня будет допрос. Сейчас я здесь стою как свидетель. Переквалифицируется в нашей стране это дело на подозреваемого в течение нескольких секунд, суды у нас проводятся бездоказательно...», - рассказала она.

Волонтер также отметила, что решение о ее вызове на допрос в ГБР подписано судьей Печерского райсуда Киева, хотя, если это дело ведет Центральный аппарат ГБР, то вызов должен быть подписан в Шевченковском райсуде.

Зверобой пришла на допрос в футболке с надписью «Я не верю» и фото подозреваемых в причастности к убийству в 2016 году журналиста Павла Шеремета: Яны Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября следователь ГБР, оперативные сотрудники Службы безопасности Украины и бойцы спецподразделения СБУ «Альфа» проводили обыск по месту жительства Зверобой. Начало следственных действий она сама транслировала в Facebook.

Правоохранители пришли в жилище волонтера вместе с понятыми и показали ей решение суда, которым дано разрешение на проведение следственных действий. Трансляция была прекращена, поскольку следователь потребовал от Зверобой и других присутствующих отдать мобильные телефоны.

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В конце октября народный депутат от «Европейской солидарности» София Федина вместе со Зверобой обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности, высказались относительно рисков для жизни президента.

Федина и Зверобой отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой: «Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают ... Было бы более красиво, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую», - сказала Федина.

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту, и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении и представлении на снятие неприкосновенности с Федины.

Депутата подозревают в угрозе убийством в отношении президента Украины (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

2 декабря Зверобой уже приходила в Государственное бюро расследований, однако на допросе не была.