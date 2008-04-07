В Украине еще осталась школа кинематографа

В эксклюзивном интервью журналу «Профиль» известный аниматор, автор «Приключений капитана Врунгеля», «Алисы в стране чудес», «Острова сокровищ» Давид Черкасский рассказал о состоянии анимации и кинематографа в Украине. Черкасский уверен: школа кинематографа в Украине еще осталась: «Она пока еще есть. Есть очень хорошие документалисты. Что касается анимации, то преподаватель «всех веков и народов» – Женя Сивоконь. И ребята у него есть шикарные. Когда есть работа, стоит только свистнуть – появляются сотни мультипликаторов».

«Дали бы возможность работать, и школа заявит о себе. Потенциал есть, но подернутый ряской…», – уверен он.

«Несколько лет подряд я принимал дипломные работы на кинофакультете в институте культуры, – поделился Черкасский. – Там есть ребята очень хорошие, но ведь там педагоги замечательные – это почти вся наша студия «Киевнаучфильм». Они умеют учить: Володя Хмельницкий, Роман Ширман, Юра Терещенко и другие. Но это еще не все, эта молодая поросль должна развиваться в работе, заявить о себе своими дебютами».

В то же время, он сетует, что этого для развития не хватает, поскольку кинематографу нужна государственная поддержка. «В Министерстве культуры – чехарда, как и в стране. Оно какое-то вялое. Понятно, что все деньги идут на выборы, но когда-то должна же закончиться эта свистопляска. Хорошо бы до того, как сгинет культура, – сказал Черкасский. – Ведь кино – это производство, требующее протекционизма со стороны государства, а оно ни на какие уступки не идет».