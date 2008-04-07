В Крыму женщины живут на 12 лет дольше мужчин
02:55, 07 апреля 2008Общество
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Сообщает Главное управление статистики
В Крыму средняя продолжительность жизни у мужчин составляет 62 года, у женщин - 74 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Главном управлении статистики в АРК.
Показатели в Крыму близки к средним по стране и являются одними из самых низких в Европе. Разница в показателях по полу – 12 лет - говорит о существенных отличиях в уровнях смертности мужчин и женщин.
Средний возраст женщин АРК составил 42 года. Это на 5 лет выше среднего возраста мужчин.
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