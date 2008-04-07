В Крыму женщины живут на 12 лет дольше мужчин

В Крыму средняя продолжительность жизни у мужчин составляет 62 года, у женщин - 74 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Показатели в Крыму близки к средним по стране и являются одними из самых низких в Европе. Разница в показателях по полу – 12 лет - говорит о существенных отличиях в уровнях смертности мужчин и женщин.

Средний возраст женщин АРК составил 42 года. Это на 5 лет выше среднего возраста мужчин.