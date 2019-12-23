"Довели до инфаркта": одесситка отсудила у отеля 30 тысяч гривень моральной компенсации

Представители отеля заявляли, что женщина их затапливает, но в итоге проиграли в суде.

Одесситка отсудила у отеля десятки тысяч гривень моральной компенсации из-за регулярной травли.

Об этом сообщает издание "Пушкинская" со ссылкой на решение суда.

В материалах дела идет речь об отеле на улице Еврейской, который находится по соседству с квартирой истца, ниже этажом. В 2015 году на женщину стали приходить жалобы: собственники отеля писали, что та их затапливает. Обращения поступали в полицию, ГСЧС и налоговую. Это, по словам, истицы, повлекло у нее инфаркт из-за нервов. Врачи посоветовали ей снизить эмоциональную нагрузку, но ситуация с отелем ее "не отпускала".

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В своих жалобах представители отеля слова о затоплениях ничем не подкрепляли, а также не поясняли, как на это повлияли действия женщины. Учитывая это обстоятельство, суд пришел к выводу, что собственники отеля травили истицу.

"Ответчик использовал свое конституционное право для создания невыносимых условий жизнедеятельности истца как члена общества", - говорится в решении суда.

На основании этого суд обязал отель заплатить женщине 30 тысяч гривень моральной компенсации.

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