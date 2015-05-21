Украина отмечает: соцсети наводнили селфи в вышиванках (фото)

Сегодня, 21 мая, в Украине отмечают День вышиванки. По этому случаю во многих городах проведут флешмоб "Все в вышиванках".

В соцсетях уже появилось множество красочных фотографий детей и взрослых, одетых в вышитые рубашки и не только.

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Как ранее сообщал УНИАН, сегодня почти половина народных депутатов пришли на заседание Верховной Рады в вышиванках.