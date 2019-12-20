Отработали более полутысячи заведений: в полиции отчитались о закрытии подпольных казино

Мобильные группы, в состав которых входят работники территориальных управлений стратегических расследований, оперативных и следственных подразделений, продолжают отработку на всей территории Украины.

По состоянию на 15:00 работники полиции уже отработали более 500 игорных заведений во всех регионах Украины.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Согласно информации правоохранителей, мобильные группы, в состав которых входят работники территориальных управлений стратегических расследований, оперативных и следственных подразделений, продолжают отработку на всей территории Украины.

Полиция обращается к гражданам с просьбой в случае выявления функционирования таких заведений сообщать информацию по спецлинии «102».

«Напомним, на 7:00 утра по результатам отработки закрыто 152 заведения, полицейские изъяли оборудования на 46 млн гривен», - отметили в Нацполиции.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Национальной полиции и Государственной фискальной службе поручено провести проверки игорного бизнеса.

Сегодня на селекторном совещании министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что требует от Национальной полиции до 16.00 прекратить функционирование игорных заведений, функционирующих под видом государственных лотерей.