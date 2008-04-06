Тимошенко: объединив усилия, можно снизить зависимость от импорта энергоносителей

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила с профессиональным праздником геологов.

“Без преувеличения могу сказать, что страна и я лично гордимся Вами - людьми, которые, невзирая на дождь, снег, жару и других погодные неурядицы, работают на благо государства”, – говорится в приветствии, текст которого размещен на Правительственном портале.

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, геодезисты, картографы, геологи и другие специалисты отрасли “стоят на защите национальных интересов Украины, обеспечивают профессиональное изучение недр”.

Премьер-министр выразила убеждение, что “наша богатая Родина может и должна быть мировым лидером в отрасли добычи и переработки минерального сырья”. “Надеюсь, что, соединив вместе с Вами усилия, мы сможем существенно уменьшить зависимость экономики от импорта энергоносителей и получить настоящую энергетическую независимость. Именно таким образом можно сделать существенный экономический прорыв”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО

“В этот день хочу поздравить всех геологов - молодежь, которую позвала романтика, и ветеранов, которые много лет провели в полевых экспедициях вдалеке от семейного жилища”, - отмечается в приветствии премьер-министра.

Ю.ТИМОШЕНКО пожелала тем, кто избрал эту романтическую профессию, крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.