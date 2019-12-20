Рада усилила социальную защиту отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны

Бойцы-добровольцы, имеющие инвалидность, смогут получить бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерства обороны.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в статью 13 закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» относительно усиления социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью» (регистрационный номер 1198).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие решения в целом проголосовали 323 народных депутата.

Законом дополнена статья 13 закона «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» положением о предоставлении некоторым категориям лиц с инвалидностью права на получение бесплатной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Министерства обороны, других центральных органов исполнительной власти, которые осуществляют руководство военными формированиями.

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К указанной категории, в частности, относятся лица, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов.