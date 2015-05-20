Оккупанты предлагают отбирать землю у находящихся за пределами полуострова крымчан

Граждане, которые находятся за пределами оккупированного Россией Крыма и поэтому вынужденно не оплачивают налог на аренду земли, могут ее лишиться.

Как пишут "Новости Крыма", об этом на сессии "государственного совета РК" сообщил так называемый председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин.

Он предложил в случае, если плата не поступает в течение двух-трех месяцев, применять жесткие административные решения, «вплоть до пересмотра договоров о передаче земельных участков на муниципальном уровне».

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Как сообщалось ранее, оккупационная власть Севастополя выделила пропутинским байкерам из организации «Ночные волки» земельный участок в районе горы Гасфорта под размещение «многофункционального спортивно-патриотического центра экстремальных видов спорта».