ФМС России сообщила о 19 тысячах крымчан, которые не желают быть гражданами Украины

Об этом говорится в ответе окупационной миграционной службы Крыма на запрос ресурса "РосОтвет".

Начальник отдела по вопросам гражданства, убежища и реадмиссии "УФМС России по Республике Крым" Ирина Бойко сообщила, что прием таких заявлений действительно проводится.

Читайте такжеНелегитимный парламент Крыма отказался от обязательного изучения украинского языка в школах"Такое заявление подается лично в территориальный орган Федеральной миграционной службы по месту жительства или месту пребывания. К заявлению прилагаются копии паспорта гражданина России и Украины, либо иного документа, выданного полномочным органом иностранного государства (Украины), подтверждающего наличие у лица гражданства Украины. На данный момент Управлением ФМС России по Республике Крым уже принято порядка 19 тысяч заявлений", - говорится в ответе.

Сообщение о приеме таких заявлений в окупационной ФМС появилось на сайте портала События Крыма в начале мая.

При этом на странице "Мобильной группы правозащитников в АР Крым" в Facebook данную инициативу назвали сбором информации о лояльных и нелояльных гражданах.

"ФСБ работает через ФМС РФ. Вновь пытаются собирать списки лояльных и нелояльных граждан. Такие объявления висят по территории АР Крым на входе в миграционную службу. Напомним, что ФМС не имеет полномочий, связанных с лишением / выходом из гражданства Украины. Это исключительное право имеют украинские органы власти и по процедуре, установленной законом", - говорится в сообщении.

По данным переписи 2001 года, на полуострове проживало 2 миллиона 24 тысячи человек.