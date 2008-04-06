США помогут России вступить в ВТО

США будут способствовать скорейшему вступлению России во Всемирную торговую организацию (ВТО) на коммерчески обоснованных условиях, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно же, в сочинской декларации нельзя было обойти стороной наше сотрудничество в деловой сфере. Мы подтвердили обоюдное стремление добиться скорейшего вступления России в ВТО на коммерчески обоснованных условиях, не подрывающих российские экономические интересы", - сказал Путин в воскресенье на пресс-конференции по итогам встречи с Джорджем Бушем.

Россия нацелена найти компромисс по вопросу вступления во ВТО, заявил ранее журналистам помощник президента РФ Сергей Приходько. Россия заканчивает работу по приведению национального законодательства в соответствие с требованиями ВТО и рассчитывает вступить в эту организацию до конца года. "Для нас важно, в первую очередь, качество договоренностей о присоединении к ВТО, а не его сроки", - цитирует РИА "Новости".