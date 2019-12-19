На Тернопольщине создали самую большую елку из круассанов (фото)

На формирование сладкой елки понадобилось 4 тыс. круассанов и 36 имбирных пряников.

На Тернопольщине установили рекорд Украины, создав самую большую елку из круассанов.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Шумской объединенной территориальной общины, фиксация рекорда состоялась сегодня на центральной площади Шумска, где в 12.00 состоялось открытие новогодней елки.

Рядом с ней в форме елки расставили 4 тыс. круассанов и 36 имбирных пряников. Пряники расставили схематично так, как размещены 36 сел, входящих в состав Шумской ОТГ.

Затем был зафиксирован национальный рекорд Украины в номинации «Самая большая елка из круассанов».

После фиксации рекорда круассанами и горячим чаем угостили собравшихся на открытии елки детей и жителей города.