На Тернопольщине создали самую большую елку из круассанов (фото)
15:23, 19 декабря 2019Общество
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На формирование сладкой елки понадобилось 4 тыс. круассанов и 36 имбирных пряников.
На Тернопольщине установили рекорд Украины, создав самую большую елку из круассанов / Фото: shumska-gromada.gov.ua
На Тернопольщине установили рекорд Украины, создав самую большую елку из круассанов.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Шумской объединенной территориальной общины, фиксация рекорда состоялась сегодня на центральной площади Шумска, где в 12.00 состоялось открытие новогодней елки.
Рядом с ней в форме елки расставили 4 тыс. круассанов и 36 имбирных пряников. Пряники расставили схематично так, как размещены 36 сел, входящих в состав Шумской ОТГ.
Затем был зафиксирован национальный рекорд Украины в номинации «Самая большая елка из круассанов».
Чтобы создать елку, понадобилось 4 тыс. круассанов и 36 имбирных пряников / Фото: shumska-gromada.gov.ua
После фиксации рекорда круассанами и горячим чаем угостили собравшихся на открытии елки детей и жителей города.
После фиксации рекорда "елку" съели / Фото: shumska-gromada.gov.ua
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