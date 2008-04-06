Молдавия намерена отказаться от экспорта коньяка в цистернах

Молдавия намерена постепенно исключить экспорт винодельческой продукции наливом (в цистернах) и поставлять за рубеж только бутилированные вина и коньяки. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в Агропромышленном агентстве "Молдова-вин", такую задачу перед руководителями отрасли виноделия поставил президент Молдавии Владимир Воронин, представивший коллективу Агропромышленного агентства "Молдова-вин" его нового директора Юрия Карпа.

Как сообщили в пресс-службе главы молдавского государства, в ходе представления В.Воронин заявил, что с агентством "Молдова-вин" связаны большие ожидания в контексте восстановления и развития виноградарско-винодельческой отрасли Молдавии.