Молдавия намерена отказаться от экспорта коньяка в цистернах
11:13, 06 апреля 2008Общество
1047 0
Такую задачу поставил президент страны
Молдавия намерена постепенно исключить экспорт винодельческой продукции наливом (в цистернах) и поставлять за рубеж только бутилированные вина и коньяки. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в Агропромышленном агентстве "Молдова-вин", такую задачу перед руководителями отрасли виноделия поставил президент Молдавии Владимир Воронин, представивший коллективу Агропромышленного агентства "Молдова-вин" его нового директора Юрия Карпа.
Как сообщили в пресс-службе главы молдавского государства, в ходе представления В.Воронин заявил, что с агентством "Молдова-вин" связаны большие ожидания в контексте восстановления и развития виноградарско-винодельческой отрасли Молдавии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter