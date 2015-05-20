Синоптики пообещали украинцам летнюю жару и весенние грозы

В Украине будет преобладать высокое атмосферное давление, поэтому в большинстве областей ожидается сухая солнечная погода. Только на западе и в северных областях пройдут местами небольшие кратковременные грозовые дожди.

В западной части местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем ​​потеплеет до 23-28 градусов.

В северных областях будет преобладать сухая погода, лишь местами - небольшие кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем ​​22-27 градусов тепла.

В центральной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 11-16 тепла, днем ​​23-28 градусов тепла.

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В восточных областяхожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем ​​21-26 градусов тепла.

В южной части - сухо и солнечно. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем ​​22-28 градусов тепла.

В Киеве осадков не ожидается, лишь местами возможны небольшие локальные дожди с грозами. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем ​​23-25 ​​градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается южный, юго-восточный, на западе - юго-западный, 5-12 м/с.