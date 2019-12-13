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Киевсовет планирует выкупить и снести цех завода "Большевик", чтобы достроить Шулявский мост

16:20, 13 декабря 2019
Общество
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Реконструкция Шулявского моста продолжается / фото УНИАН

Соответствующее решение сегодня приняли столичные депутаты, сообщает пресс-служба горсовета.

Сейчас цех находится в частной собственности Киевского машиностроительного завода. Снести его необходимо для того, чтобы обустроить съезды с проспекта Победы на улицу Гетьмана и с улицы Александра Довженко на проспект Победы.

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В профильной депутатской комиссии объясняют, что будет проведена профессиональная оценка имущества - здания, оборудования, потерянной выгоды, а потом установят выкупную цену объекта.

Как сообщал УНИАН, журналисты узнали, как идет строительство Шулявского моста и сколько еще нужно денег.

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