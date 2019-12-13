На Львовщине в учебном центре создали уникальную полосу препятствий для тренировки разведчиков (фото)

Нормативов или норм прохождения такой полосы препятствий нет.

В учебном центре Национальной Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в течение года построена современная "Полоса препятствий подразделений разведки".

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По оценкам иностранных экспертов, которые постоянно находятся на базе Международного центра миротворчества и безопасности, эта полоса является одной из самых длинных и сложных в восточной и центральной Европе, аналогов которой нет в европейских армиях. Ее создавали на основе требований украинских разведчиков, прошедших закалку в АТО/ООС.

"Наша полоса состоит из 26 различных препятствий, - рассказал майор Анатолий Кухар. - Весь комплекс требует от разведчика не только выносливости и силы. Здесь нужно иметь мощный командный дух, чтобы победить свои страхи".

Как сообщается, полоса начинается имитацией десантированием "по-штурмовому" с вертолета. А дальше каждое из препятствий можно модифицировать по усмотрению инструктора. То есть создавать растяжки, минные поля или даже засады.

"Военные разведчики из стран НАТО, которые были на наших тренировках, выразили искреннее восхищение, - продолжил Кухар. - Более того, ведутся переговоры, что подготовка иностранных специалистов будет проходить и здесь".

Нормативов или норм прохождения такой полосы препятствий нет. Именно поэтому подразделения, тренируются и учатся здесь, сейчас в буквальном смысле отрабатывают новейшие стандарты, по которым будут готовить украинских и, возможно, и иностранных разведчиков. На создание этой уникальной полосы препятствий государство потратило 1,6 млн грн.

Напомним, что этот учебный центр сформирован в 2014-м, когда наши Вооруженные Силы ощутимо нуждались специалистов различных военных специальностей. И со своей задачей инструкторы справились. За годы войны здесь подготовлено более 130 тыс. военных специалистов. Возможности центра позволят готовить как специалистов с нуля, так и проводить переподготовку или улучшение специальности уже действующих военных специалистов.