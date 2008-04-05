Турецкую шхуну задержали в территориальных водах Украины

Экипаж задержанной в Черном море турецкой шхуны отказывается назвать причины своего присутствия в украинских территориальных водах.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, вчера утром корабль Морской охраны «Поділля» в 50 милях к юго-востоку от острова Змеиный в исключительной экономической зоне Украины обнаружил рыболовецкое судно «Осгур» (флаг Турции). После подачи соответствующих сигналов об остановке шхуна остановилась и на нее высадилась смотровая группа.

По предварительным данным, рыболовецкое судно с 4 членами экипажа и капитаном приписано к порту Стамбула. Длина – около 15 метров. В трюмах судна обнаружены два трала браконьеров и запасы сухого льда. Рыбы на борту не найдено.

Капитан и команда пока отказываются объяснить свое присутствие в украинской экономической зоне.

Почти год назад в этом же районе корабль морской охраны «Буковина» уже задерживал за незаконный рыбный промысел турецкое судное «Буюк-осгур» того же судовладельца, что и «Осгур».

Тогда на борту были обнаружены 380 килограммов камбалы-калкана, сетки и сухой лед. После судебного решения и уплаты капитаном 125 тыс. грн. штрафа и возмещения ущерба нарушитель был выдворен за пределы экономзоны.

По линии международного приграничного сотрудничества о задержании была проинформирована Береговая охрана Турции и офис военного атташе Посольства Турции в Украине, предоставлена информация партнерам из береговых охран Черноморских стран.

На данный момент шхуну конвоируют в бухту Камышовая. Район возможного незаконного лова патрулируют корабль и катер Морской охраны.