Украинцы прибедняются в оценке своих доходов – социолог

На сегодняшний день процент украинцев, считающих себя бедными, в 1,5–2 раза превышает данные Всемирного банка, в соответствии с которыми бедных в Украине всего 6%.

Об этом еженедельнику «Зеркало недели» (№ 13 (692) 5-11 апреля 2008) сообщил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир ПАНИОТТО.

Так, 41,7% украинцев отметили, что им хватает денег на еду, но покупать одежду или обувь уже сложно, сообщил В.ПАНИОТТО, ссылаясь на данные социологических опросов 2008 года.

Хватает денег на еду, одежду и небольшие накопления, но при этом не хватает на покупку крупных вещей у 36,7% респондентов. Могут покупать некоторые дорогие вещи, но не могут себе позволить все, что пожелают, — 8,2%. Могут позволить себе все, что пожелают, — 0,9%.

«У нас чаще прибедняются, чем в других странах. Существенная часть населения причисляет себя к бедным, хотя, по расчетам Всемирного банка, к ним не относится. Люди хотят жить не хуже других, многие ностальгируют по временам, когда раз в год могли поехать в Крым», - отметил социолог.

В.ПАНИОТТО отметил, что Всемирный банк ведет подсчет бедных очень жестко: рассчитывается, сколько денег нужно, чтобы человек мог поддерживать жизнь, не болея и не умирая.

Он сообщил также, что по данным Госкомстата расходы украинских граждан, как правило, вдвое выше, чем доходы.