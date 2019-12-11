Во время митингов возле НБУ служба безопасности банка разбила голову одному из протестующих (видео)
16:23, 11 декабря 2019Общество
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Активисты пытались попасть в общественную приемную, однако произошла стычка, в результате которой пострадал человек.
Возле здания НБУ продолжаются митинги / фото УНИАН
10 декабря представители службы безопасности Национального банка Украины разбили голову одному из протестующих.
Известно, что активисты пытались попасть в общественную приемную, однако произошла стычка, в результате которой пострадал человек. Об этом сообщает сайт "Стоп коррупции".
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"Возле НБУ митингующему, который держал веник с фото Рожковой, разбили голову работники службы безопасности банка. Вели себя, превышая служебные обязанности", – рассказал активист Роман Литвин.
Он также добавил, что виновным считают охранника, который был переодет в камуфляжную куртку.
Известно, что активисты обратились к представителям Нацбанка и сейчас один из протестующих пишет заявление.
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