Провластную крымскотатарскую телерадиокомпанию планируют открыть к осени - СМИ

Как сообщает «рупор» нынешнего правительства Крыма сайт Крыминформ, об этом заявил вице-спикер российского Госсовета Крыма Ремзи Ильясов.

Он также сообщил, что уже решен вопрос о выделении помещения для реакции по адресу: г.Симферополь, ул.Козлова, 45а, передает Крым.Реалии.

По словам Ильясова, уже практически создан общественный совет, который будет заниматься созданием телерадиокомпании, и он насчитывает 17 человек. Его планируют утвердить в течение 10 дней после проведения мероприятий, посвященных Дню памяти жертв депортации.

Как сообщалось, крымскотатарский телеканал ATR прекратил вещание с 1 апреля 2015 года. До конца марта ему не удалось зарегистрироваться как СМИ, согласно российскому законодательству.

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Сразу после прекращения вещания ATR «власти Крыма» выступили с инициативой создания общественного крымскотатарского телевидения. Они считают, что оно будет способствовать реализации права крымских татар на получение правдивой информации.

«На создание общественного крымскотатарского телевидения в федеральном бюджете заложено 177 млн рублей», - сказал «глава» Крыма Сергей Аксёнов.

Предполагается назвать новую крымскотатарскую телекомпанию «Миллет», что в переводе с крымскотатарского означает «народ».