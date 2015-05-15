Путинский режим в Крыму пытается лишить татар основных прав и свобод - Инициатива "21 ноября"

18 мая — день памяти трагедии крымскотатарского народа. В этот день в 1944 году по приказу Сталина были депортированы почти 200 тысяч невинных людей, старых и малых, а целый народ объявили пособниками нацистов.

Действующий российский режим, который считает себя наследником дела Сталина, продолжает эту трагическую эстафету. Крымские татары, которые прошли такой сложный путь домой в независимой Украине, сейчас снова в анексованому Крыму подвергаются притеснениям. Закрываются средства массовой информации, организации крымских татар, преследуются активисты, запрещается сама память народа. Потомки Сталина пытаются снова лишить крымскотатарский народ основных прав и свобод, таких как свобода выражения мнений, свобода совести и религии, свобода собраний и объединений, право на доступ к культурным ценностям.

Мы уверены: аннексия Крыма Россией — это не только нарушение норм международного права относительно Украины, но и трагедия крымскотатарского народа.

Разжигание вражды и притеснения могут перерасти во второй акт геноцида. Если это не остановить сейчас, трагедия будет иметь необратимые последствия. Режим Путина подобен режиму Сталина не только военной агрессией в отношении соседних государств, угрозами всему миру и созданием атмосферы лжи и ненависти для собственного народа, но и преследованием людей по этническому признаку.

Мы рассчитываем на особое внимание от руководителей Украины и европейских государств в отношении положения крымских татар.

Мы призываем ООН, ОБСЕ, международные правозащитные организации дать адекватную оценку преследованием крымскотатарского народа.

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Мы предлагаем создать международные правозащитные миссии для защиты прав крымских татар.

Мы призываем украинцев в этот день поддержать крымскотатарский народ.

Крымскотатарские братья и сестры! Мы не оставим вас наедине с оккупантами. Крым есть и будет частью Украины, а народ кырымлы — частью свободной многонациональной украинской политической нации.