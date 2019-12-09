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Украинку ошибочно внесли в список террористов: в СНБО извинились и пообещали решить ситуацию

16:57, 09 декабря 2019
Общество
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Данилов попросил прощения у женщины за ошибку / фото УНИАН

Совет национальной безопасности и обороны ошибочно внес жительницу Бахмута Викторию Агапову (Бурлакину) в список лиц, причастных к террористической деятельности, и в скором времени исправит ошибку. 

Об этом сообщил на своей странице в Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов.

"К сожалению, во время формирования санкционных списков допущена досадная неточность и в перечень лиц, которые причастны к террористической деятельности, была внесена Агапова Виктория Сергеевна, жительница города Бахмут, которая, в отличие от другой Агаповой, не имеет никакого отношения к работе так называемой "территориальной избирательной комиссии" на оккупированной территории Донецкой области", - написал он. 

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По словам Данилова, во время заседания СНБО Украины в субботу, 7 декабря, под председательством президента Владимира Зеленского этот вопрос был рассмотрен.

"Проголосовано решение о внесении соответствующих изменений в указ президента с целью исправления допущенной несправедливости", - добавил он.

К тому же секретарь СНБО рассказал, что уже позвонил женщине и попросил прощения за допущенную ошибку.

"Проинформировал, что после возвращения президента Владимира Зеленского с встречи в "нормандском формате" будет подписан соответствующий указ, проект которого уже подготовлен аппаратом СНБО к подписи", - резюмировал он.

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Теги: #новости Украины#СНБО Украины