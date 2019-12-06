ГБР завершило расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова

Обвинительные акты будут направлены в суд после того, как подозреваемые ознакомятся с материала уголовного производства.

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Киевской области.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в Telegram-канале.

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«Сторона обвинения признала собранные во время досудебного расследования доказательства достаточными для составления обвинительных актов в отношении четырех подозреваемых - всех, кто был участником того трагического события», - отметил директор ГБР.

По его словам, далее подозреваемые ознакомятся с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд. Там и изберут наказание для этих лиц.

«Верю, что оно (наказание) будет справедливым», - подчеркнул Труба.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Кирилла, находившегося на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульным объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

Позже ГБР объявило о подозрении третьему лицу. По данным следствия, этот человек находился вместе с уже ранее задержанными двумя правоохранителями и также осуществлял выстрелы из оружия. Оружие, из которого убит ребенок, не найдено.

Затем прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который стал еще одним фигурантом дела.

5 ноября всем четырем фигурантам объявлены окончательные подозрения: грубое нарушение общественного порядка, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное группой лиц, с использованием огнестрельного оружия, а также хранение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.