Убийство мальчика на Киевщине: раненый ребенок 5 часов ждал нейрохирурга

Мальчика доставили в Киев уже после того, как местные врачи поняли, что своими силами они не справятся.

Мальчик Кирилл Тлявов, у которого стреляли патрульные полицейские в Переяслав-Хмельницком, пять часов ждал помощи нейрохирурга.

Об этом сообщает "Прямой".

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Мальчика самостоятельно в городскую больницу повезли родители. Местные врачи констатировали бытовую травму. Потом вызвали нейрохирурга, которого ждали пять часов, поскольку на всю Киевскую область один врач такой специальности.

После того, как приехал нейрохирург, ребенку сделали трепанацию черепа. Поняв, что там пуля и своими силами они не справятся, мальчика доставили уже в Киев.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое патрульных навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Сегодня, 4 июня, суд избрал меры пресечения обоим подозреваемым в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залогов.