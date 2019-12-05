Зеленский после трагедии в Одессе требует от Кабмина "жестко реагировать" на нарушения пожарной безопасности

Зеленский ожидает доклада о проделанной работе, актуальных проблемах и предложения до 10 января 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров и органы местной власти в течение месяца детально проверить состояние противопожарной безопасности в учреждениях с массовым пребыванием людей.

Об этом он написал в Facebook.

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Зеленский дал задание Кабмину совместно с органами местной власти провести детальную и всестороннюю проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей, а именно - детсадов, школ, профессионально-технических заведений и высших учебных заведений, общежитий, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, государственных объектов критической и транспортной инфраструктуры.

Кроме того, Зеленский призвал провести проверку всех должностных лиц, которые дают заключения о состоянии пожарной безопасности того или иного объекта на предмет халатности, безответственности или недобропорядочности при исполнении ими служебных обязанностей.

«Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, их допустивших», - подчеркнул он.

Президент предложил пересмотреть состояние и надлежащую обеспеченность материально-техническими и транспортными ресурсами спасательных подразделений, служб безотлагательного реагирования и медицины катастроф и предусмотреть совершенствование их технического оснащения и обновления современными средствами спасения и коммуникаций.

«Отдельно призываю бизнес - владельцев торговых центров, кинотеатров, ресторанов, гостиниц и т.д. быть социально ответственными, обеспечить в своих учреждениях пожарную безопасности, не дожидаясь государственных проверок. Давайте будем ответственными и усвоим наконец полученные страшные уроки ради сохранения самого ценного - жизни украинских граждан», - заметил Зеленский и добавил, что ожидает доклада о проделанной работе, актуальных проблемах и предложения до 10 января 2020 года.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тысячи квадратных метров. В тот же день пожар был локализован.

Погибла 16-летняя студентка, 14 человек пропали без вести (в их числе - пять студентов), 29 человек пострадали.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.