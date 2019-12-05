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МВД хочет усиления ответственности за халатное отношение к пожарной безопасности

16:10, 05 декабря 2019
Общество
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Геращенко прокомментировал трагедию в одесском колледже / фото УНИАН

Об этом заявил заместитель министра Антон Геращенко, комментируя пожар в одесском колледже, передает пресс-служба МВД.

По словам Геращенко, отношение отдельных руководителей вузов, школ, детсадов и бюджетных учреждений приводит к трагедиям, таким как одесская.

"Бюджетные учреждения заявляют, что нет средств на огнетушители и обновление пожарных рукавов. МВД будет инициировать усиление уголовной ответственности за халатное отношение к пожарной безопасности", - заявил Геращенко.

В Одессе, по данным МВД, спасатели приступили к разбору завалов и устанавливают место нахождения 13 человек.

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Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составляла 4 тыс. кв. м.

По информации президента Владимира Зеленского, озвученной сегодня утром, в результате пожара погибла 16-летняя студентка, 14 человек пропали без вести (среди них - 5 студентов), еще 27 человек находятся в больницах.

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Новость в сюжете: Пожар в колледже Одессы
Теги: #новости Украины#МВД#Антон Геращенко#пожарная безопасностьпогода в Одессе