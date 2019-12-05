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Тушить пожар в одесском колледже мешали припаркованные автомобили - ГСЧС

11:28, 05 декабря 2019
Общество
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На момент приезда спасателей, огонь охватил 700 кв. м здания \ фото УНИАН

Тушить пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой улице мешали припаркованные рядом автомобили.

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Об этом заявил начальник ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак во время брифинга, передает 112.ua. Он утверждает, что спасателям сообщили о пожаре уже поздно.

"Я обращаю внимание, что на момент приезда нашего подразделения площадь пожара уже была 700 кв м. Все усложнялось наличием большого количества людей, несвоевременной эвакуацией учащихся и персонала колледжа, а также постоянных разрушений элементов здания. Кроме этого, значительное количество припаркованных автомобилей мешало проведению оперативного развертывания техники для спасения людей и тушения пожара", - сказал Виктор Федорчак.

По данным начальника ГСЧС области, на момент пожара в колледже было более 200 человек. Огонь быстро распространялся по внутренней отделке, полу, стенах и деревянном потолке.

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Новость в сюжете: Пожар в колледже Одессы
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