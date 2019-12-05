Рада минутой молчания почтила пострадавших во время пожара в Одессе

В результате масштабного пожара в одесском колледже 14 человек пропали без вести, в том числе 5 студентов.

Народные депутаты в сессионном зале Верховной Рады минутой молчания почтили погибшую в Одессе в результате пожара 16-летнюю студентку Ксению Бабенко и всех пострадавших.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания председатель ВР Дмитрий Разумков напомнил, что в Одессе 4 декабря произошла трагедия - пожар в колледже.

Читайте такжеУвеличилось количество госпитализированных в результате пожара в колледже Одессы

«Погиб один человек. К сожалению. 14 человек непонятно где находятся. Скорее всего, под завалами. Это трагедия для государства, трагедия для родителей, для родных. Я думаю, что здесь слова излишни. Прошу минуту молчания. И будем надеяться, что все же произойдет чудо», - сказал Разумков.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в центре Одессы произошел пожар в учебном корпусе колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате пожара 14 человек пропали без вести (в их числе пять студентов), 27 человек находятся в больницах.