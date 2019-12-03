Дело МН17: Украина объявила в розыск Цемаха

Цемаха подозревают в участии в террористической группировке и совершении террористического акта, повлекшего гибель людей.

Служба безопасности Украины объявила в розыск фигуранта по делу о сбитом малайзийском самолете рейса МН17 Владимира Цемаха.

Соответствующая информация появилась на сайте МВД. Датой исчезновения СБУ считает 23 сентября 2019 года.

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Цемаха подозревают в участии в террористической группировке и совершении террористического акта, повлекшего гибель людей.

Он объявлен в розыск как лицо, скрывающееся от следственных органов.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Украина передала России фигуранта дела о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге" рейса MH17 Владимира Цемаха согласно условиям обмена пленными. Позже стало известно, что он вернулся в "ДНР".

Прокуратура Нидерландов прислала запрос на временный арест Цемаха в компетентные российские органы 7 сентября 2019 года с целью экстрадиции в Нидерланды.

11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха с ключевого свидетеля по делу MH17 на подозреваемого.