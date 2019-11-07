Дело МН17: боевик Цемах уже ставит условия Нидерландам

Боевик Цемах готов на допрос, но с условиями.

Террорист группировки «ДНР» Владимир Цемах, который фигурирует в деле о сбитом малазийском боинге МН17, будет давать показания нидерландским следователям, но с условиями.

Об этом сообщил адвокат Цемаха Анатолий Кучерена, передает российский Интерфакс.

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По его словам, допрос должен проходить на территории Донбасса, подконтрольной «республикам». Адвокат говорит, что «Цемах готов доказывать свою невиновность».

Также юрист рассказал, что Цемах описал ему ужасы, пережитые после похищения в Снежном» и «издевательства со стороны украинских спецслужб». При этом боевик не может приехать в Россию, поскольку он объявлен в международный розыск.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за разные преступления или являются фигурантами уголовных производств, среди них - бывший зенитчик террористической организации "ДНР" Цемах.

СБУ задержала Цемаха в конце июня в оккупированном Снежном Донецкой области. Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагают, что Цемах причастен к сбитию самолета и был свидетелем тех событий. Украинские правоохранители подозревали Цемаха в участии в деятельности "ДНР" и в организации теракта, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что европейские правоохранители перед обменом провели с Цемахом необходимые следственные действия. Также он заявил, что обмен удерживаемыми лицами с РФ мог сорваться из-за Цемаха.

11 сентября стало известно, что Нидерланды переквалифицировали фигуранта дела о катастрофе MH17 Цемаха из свидетеля в подозреваемого.