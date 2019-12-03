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Каждая пятая женщина в системе МВД работает на руководящей должности – Аваков

12:47, 03 декабря 2019
Общество
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Аваков отметил роль женщин в системе МВД / фото УНИАН

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД со ссылкой на главу ведомства Арсена Авакова.

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«В системе МВД 39% работников - женщины. Почти каждая пятая работает на руководящей должности», - заявил министр во время открытия ежегодной конференции женщин правоохранительных органов.

Министр отметил, что Украинская ассоциация представительниц правоохранительных органов (УАППО) признана на международном уровне.

Заместитель министра Екатерина Павличенко, в свою очередь, сообщила, что в Ассоциации - 300 членов.

«Сейчас Ассоциация собрала около 300 членов, но наше число постоянно увеличивается», - сказала она и добавила: «Сегодня Ассоциация - это рупор в озвучивании идей достижения гендерного равенства. Среди наших основных достижений - ассоциированное членство в международной организации женщин – полицейских».

Справка. Украинская ассоциация представительниц правоохранительных органов (УАППО) - это общественная организация, которая объединяет женщин и мужчин различных правоохранительных агентств. Задача ассоциации - предоставление равных прав и возможностей для женщин и мужчин в правоохранительных органах.

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Теги: #новости Украины#Арсен Аваков