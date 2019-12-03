"Хорошо будет? Я считаю, что да": Аваков допускает, что МВД может возглавить женщина

Глава МВД порассуждал о гендерном равенстве в ведомстве.

Министерство внутренних дел Украины в будущем может возглавить женщина.

Такое мнение высказал нынешний глава МВД Арсен Аваков на конференции Ассоциации работников правоохранительных органов, сообщает РБК-Украина.

В частности, такое допущение Аваков сделал в рамках обсуждения гендерного равенства в МВД.

Читайте такжеКнязев продолжит работу в должности советника Авакова и члена коллегии МВД

"Я думаю, что может такое случиться, что у нас на одной из следующих конференций будет вас приветствовать министр внутренних дел женщина. Хорошо будет? Я считаю, что да", - заявил Аваков.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о влиянии Авакова на Кабинет министров.