"Хорошо будет? Я считаю, что да": Аваков допускает, что МВД может возглавить женщина
12:27, 03 декабря 2019Политика
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Глава МВД порассуждал о гендерном равенстве в ведомстве.
Аваков допускает, что его может сменить женщина / фото facebook.com/mvs.gov.ua
Министерство внутренних дел Украины в будущем может возглавить женщина.
Такое мнение высказал нынешний глава МВД Арсен Аваков на конференции Ассоциации работников правоохранительных органов, сообщает РБК-Украина.
В частности, такое допущение Аваков сделал в рамках обсуждения гендерного равенства в МВД.
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"Я думаю, что может такое случиться, что у нас на одной из следующих конференций будет вас приветствовать министр внутренних дел женщина. Хорошо будет? Я считаю, что да", - заявил Аваков.
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о влиянии Авакова на Кабинет министров.
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