Дело об угрозах Зеленскому: у волонтера Зверобой устроили обыск (видео)

В конце октября нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой опубликовали видео, на котором высказывались относительно рисков для жизни президента.

Следователь ГБР, оперативные сотрудники Службы безопасности Украины и бойцы спецподразделения СБУ «Альфа» проводили обыск в квартире волонтера Маруси Зверобой (Елены Биленькой).

Начало следственных действий транслировала в Facebook сама Зверобой.

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Правоохранители пришли в квартиру волонтера вместе с понятыми и показали ей решение суда, которым дано разрешение на проведение следственных действий.

Трансляция приостановлена, поскольку следователь требовал от Зверобой и других присутствующих отдать мобильные телефоны.

Как сообщал УНИАН, в конце октября народный депутат от «Европейской солидарности» София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности высказались о рисках жизни президента.

Федина и Зверобой отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. «Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают ... Было бы более красивое, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую», - сказала Федина.

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту.

26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проекты сообщения о подозрении и представления на снятие неприкосновенности с Федины. Депутата подозревают в угрозе убийством в отношении президента Украины (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).