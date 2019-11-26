ГБР подготовило подозрение и представление о снятии неприкосновенности с Федины из-за угроз Зеленскому

В конце октября нардеп София Федына и волонтер Маруся Зверобой в совместном видеообращении раскритиковали общения президента Украины с добровольцами в Золотом.

Следователи Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проекты сообщения о подозрении и представление на снятие неприкосновенности с народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

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"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований в тесном сотрудничестве и при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины действующему народной депутату Украины и гражданке. Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутого народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

Как сказано в сообщении ГБР, такие действия народного депутата отвечают ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины - угроза убийством в отношении президента Украины.

Как сообщал УНИАН, в ГБР начали следствие по фактам угроз президенту со стороны Федины.

«Генпрокуратура внесла сведения по данному производству в ЕРДР, а подследственность этого производства определили за нами», - заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

В конце октября Федина вместе с волонтеркой Марусей Зверобой обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности высказались о рисках для жизни президента.

Федина и Зверобой отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. «Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают ... Было бы еще красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую», - сказала Федина.

1 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил открытие уголовного производства, в котором фигурирует Федина, и заявил, что в ее высказываниях есть очевидные признаки преступления.