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«Выйди отсюда, разбойник»: в Житомире продают носки с цитатами Зеленского (фото)

12:55, 27 ноября 2019
Общество
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Местные жители очень быстро раскупают эти носки / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, носки продаются в одном из магазинов белья.

В частности, на носках напечатаны известные фразы Зеленского: «Выйди отсюда, разбойник», «Плохо слышишь меня?».

фото УНИАН

По словам продавщиц, носки в наличии в различных размерах, их очень хорошо раскупают. Изготовлены они в Житомире экспериментальной партией местным производителем.

Как сообщал УНИАН, в июле президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с активом Киевской области заставил секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка покинуть мероприятие, сказав: «Выйди отсюда, разбойник. Плохо слышишь меня?».

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Теги: #новости Украины#Житомир#Владимир Зеленскийпогода в Житомире