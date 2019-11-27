«Выйди отсюда, разбойник»: в Житомире продают носки с цитатами Зеленского (фото)

Изготовлены носки экспериментальной партией местным производителем.

В центре Житомира продают носки зеленого цвета с известными цитатами президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент УНИАН, носки продаются в одном из магазинов белья.

В частности, на носках напечатаны известные фразы Зеленского: «Выйди отсюда, разбойник», «Плохо слышишь меня?».

По словам продавщиц, носки в наличии в различных размерах, их очень хорошо раскупают. Изготовлены они в Житомире экспериментальной партией местным производителем.

Как сообщал УНИАН, в июле президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с активом Киевской области заставил секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка покинуть мероприятие, сказав: «Выйди отсюда, разбойник. Плохо слышишь меня?».