«Выйди отсюда, разбойник»: в Житомире продают носки с цитатами Зеленского (фото)
12:55, 27 ноября 2019Общество
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Изготовлены носки экспериментальной партией местным производителем.
Местные жители очень быстро раскупают эти носки / фото УНИАН
В центре Житомира продают носки зеленого цвета с известными цитатами президента Украины Владимира Зеленского.
Как передает корреспондент УНИАН, носки продаются в одном из магазинов белья.
В частности, на носках напечатаны известные фразы Зеленского: «Выйди отсюда, разбойник», «Плохо слышишь меня?».
фото УНИАН
По словам продавщиц, носки в наличии в различных размерах, их очень хорошо раскупают. Изготовлены они в Житомире экспериментальной партией местным производителем.
Как сообщал УНИАН, в июле президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с активом Киевской области заставил секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка покинуть мероприятие, сказав: «Выйди отсюда, разбойник. Плохо слышишь меня?».
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